За 4,5 литра бензина заплатили 75,6 рубля Найдите стоимость: 1)одного литра бензина б) 20,45 литра
Математика
За 4,5 литра бензина заплатили 75,6 рубля Найдите стоимость: 1)одного литра бензина б) 20,45 литра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75,6:4,5=16,8(руб) - за 1 л бензина 16,8*20,45=343,56(руб) - за 20,45л
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