Отделы тела и их роль у млекопитающих

Биология
Отделы тела и их роль у млекопитающих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресмыкающиеся:1.Фора тела: форма тела пресмыкающихся очень различна;2.Покров тела:  сухая кожа, обычно покрыта роговой чешуей;3.Отделы тела: голова, шея, туловище, хвост;4.Расположение конечностей:трехчленные конечности по бокам тела.   Млекопитающие: 1.Форма тела: азнообразна по размеру и внешнему виду;2. Покров тела: кожа млекопитающих прочная и эластичная, у большинства зверей в ней помещаются основания волос, которые образуют  волосяной покров;3. Отделы тела: голова,шея, туловище и хвост;4. Расположение конечностей: конечности расположены под телом (локтевое сочленение обращено назад, а коленное - вперед).

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