Отделы тела и их роль у млекопитающих

Гость: Гость:

Пресмыкающиеся:1.Фора тела: форма тела пресмыкающихся очень различна;2.Покров тела: сухая кожа, обычно покрыта роговой чешуей;3.Отделы тела: голова, шея, туловище, хвост;4.Расположение конечностей:трехчленные конечности по бокам тела. Млекопитающие: 1.Форма тела: азнообразна по размеру и внешнему виду;2. Покров тела: кожа млекопитающих прочная и эластичная, у большинства зверей в ней помещаются основания волос, которые образуют волосяной покров;3. Отделы тела: голова,шея, туловище и хвост;4. Расположение конечностей: конечности расположены под телом (локтевое сочленение обращено назад, а коленное - вперед).