Встречается ли в тексте слово, начинающееся на заданную букву?(турбо паскаль)

Информатика
Встречается ли в тексте слово, начинающееся на заданную букву?(турбо паскаль)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const   rk = [' ', '.', ',', ';', ':', '!', '?'];   c = 'р'; var   s: string;   i: integer; begin   writeln('Введите предложения');   readln(s);     for i := 1 to length(s) do     if ((s[i] in rk) and (s[i + 1] = c)) or ((i = 1) and (s[i] = c)) then begin       writeln('В предложение встречаются слова на букву', c);       halt;     end;        writeln('таких слов нет');   readln; end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В растворе солёной воды имеется 184 г соли, что составляет 0,4 массы раствора. Скольк?? граммов воды в растворе?
Ответить
Физика
Дано ω=200мкГц Т-? помогите решить, пожалуйста!
Ответить
Английский язык
Найди ошибки.the wood is the most dark place.summer is sunnyer than autumn.owls are clever than pigeons. He is the curiousest boy in our class.my m...
Ответить
Математика
Два друга, живущие в разных городах, решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани, а второй в это же время на автомобиле из Владимира. Расс...
Ответить
Русский язык
Дорогое золотое украшение(качественное или относительное)
Ответить