Встречается ли в тексте слово, начинающееся на заданную букву?(турбо паскаль)
Информатика
Встречается ли в тексте слово, начинающееся на заданную букву?(турбо паскаль)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const rk = [' ', '.', ',', ';', ':', '!', '?']; c = 'р'; var s: string; i: integer; begin writeln('Введите предложения'); readln(s); for i := 1 to length(s) do if ((s[i] in rk) and (s[i + 1] = c)) or ((i = 1) and (s[i] = c)) then begin writeln('В предложение встречаются слова на букву', c); halt; end; writeln('таких слов нет'); readln; end.
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