В начале учебного года в школе было 1440 учащиеся, а к концу года их стало 1728. На скол??ко процентов увеличилось за учебный год чило учащихся?
Математика
В начале учебного года в школе было 1440 учащиеся, а к концу года их стало 1728. На скол??ко процентов увеличилось за учебный год чило учащихся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1440_100% 1728_x 1728*100:1440=120 120-100=20 ответ 20%
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