В начале учебного года в школе было 1440 учащиеся, а к концу года их стало 1728. На скол??ко процентов увеличилось за учебный год чило учащихся?

Математика

В начале учебного года в школе было 1440 учащиеся, а к концу года их стало 1728. На скол??ко процентов увеличилось за учебный год чило учащихся?

Автор: Гость