Найдите смежные углы если один из низ в 5раз больше другого
Геометрия
Найдите смежные углы если один из низ в 5раз больше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов 180 град, отсюда один угол - х, другой - 5х, значит х+5х=180 6х=180 х=30 один угол, 5х = 5*30=150 град другой угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Portfolio: Which of these teenagers do you find interesting? Why? Write a short e-mail to your English penfriend about him/her. In your e-mail writ...
Английский язык