Найдите смежные углы если один из низ в 5раз больше другого

Геометрия
Найдите смежные углы если один из низ в 5раз больше другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов 180 град, отсюда один угол - х, другой - 5х, значит х+5х=180 6х=180 х=30 один угол,  5х = 5*30=150 град другой угол
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