(x^2+x-3)(x^2+x-8)=36 сделав подходящую замену
Математика
(x^2+x-3)(x^2+x-8)=36 сделав подходящую замену
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делаем замену тогда и уравнение перепишется в виде ---------- решений нет ---------------- ответ: -4; 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Помогите пожалуста вставив пропущенные буквы, расставив недостающие знаки препи??ания. 1) После (много)дневной (не)прекраща_щейся осады весна вор...
Информатика
Надо в Pascal составить программу. Помогите. 1) Задает следующие вопросы и позволяет ввести ответы: Как тебя зовут? Введи номер класса в кото...
Информатика