Кем был Виктор Михайлович Васнецов,художником,сказочником,композитором,баснописец.
Литература
Кем был Виктор Михайлович Васнецов,художником,сказочником,композитором,баснописец.
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Гость:
Васнецов Виктор МихайловичРусский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи.
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