Помогите пожалуста вставив пропущенные буквы, расставив недостающие знаки препи??ания. 1) После (много)дневной (не)прекраща_щейся осады весна ворвалась в город. 2) Рушились подточе_ые солнцем снежные валы и крепости воздвигнут...

Русский язык

Помогите пожалуста вставив пропущенные буквы, расставив недостающие знаки препи??ания. 1) После (много)дневной (не)прекраща_щейся осады весна ворвалась в город. 2) Рушились подточе_ые солнцем снежные валы и крепости воздвигнутые ребятишками а в лужах терпели бедствие бумажные флотилии, дымились еще не очище_ые от снега скаты (темно)серых крыш; грачи, словно минеры, озабоченно прощупывали длинными белыми носами еще (не)стаявший снег. 3) Зима отступила в сады укрылась за сараями и заборами и только по ночам осмеливалась на вылазки, перехватывала морозцем ручьи. 4) Под всеми крышами барабанила капель во всех дворах звенели детские голоса, а над домами и дворами, над улицами и перекрестками выписывали виражи грачи (не)смолкавшие н_ на одну минуту. 5) За городом уже пестрело от проталин. 6) Солнце плавило остатки снега и воздух звенел от стекля_ого ш_роха бе_четного множества подта_вавших льдинок, от стекающей капля за каплей где-то в тайниках сугробов талой воды. (По Е. Носову) Задания: 1) Выпишите из первого предложения словосочетания со связью согласование. 2) Выпишите из первого предложения словосочетания со связью управление. 3) Выпишите из второго предложения словосочетания со связью примыкание. 4) Выпишите из шестого предложения словосочетание, в котором зависимое слово - наречие. 5) Выпишите из предложенных сочетаний слов те, которые не являются словосочетаниями: солнце плавило, капля за каплей, над домами и дворами, перехватывала ручьи, очищенные от снега. можно только задания:)

Автор: Гость