В треугольнике ABC, CM является высотой ,CN биссектрисой .Найдитеlt; BCN и lt;AMC

Математика
В треугольнике ABC, CM является высотой ,CN биссектрисой .Найдитеlt; BCN и lt;AMC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<AMC = 90 ° <BCN= 1/2<BCA(градусную меру не могу найти)
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