Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!

Геометрия

Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!

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