Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!

Геометрия
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы вертикальные, т.е 2 из них=63°, а другие 2=180-63=117°
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