Задание А6,вариант ответа
Математика
Задание А6,вариант ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти точку пересечения прямых нужно решить систему y=0.5x-2 y=6-0.3x ее решением будет х=10 и у=3,прямая параллельна оси абсцисс==> график y=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько теплоты требуется, чтобы 2 кг льда нагреть от -10 ℃ до температуры таяния, р??стопить, а полученную воду нагреть до кипения и испарить?
Английский язык
What does it mean to be a teenager nowadays is it easy to be young? сочинение Пожалуйста! и желательно кратенько)