Задание А6,вариант ответа

Математика
Задание А6,вариант ответа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти точку пересечения прямых нужно решить систему y=0.5x-2 y=6-0.3x ее решением будет х=10 и у=3,прямая параллельна оси абсцисс==> график y=3
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