Реши уравнения. к/8=836+398. а/(108-99)=1043-264. Помогите пожалуйста
Математика
Реши уравнения. к/8=836+398. а/(108-99)=1043-264. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К:8=836+398 к:8=1234 к=1234*8 к=9872 а:(108-99)=1043-364 а:9=679 а=679*9 а=6111
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