Составь для себя режим дня.Помни:нужно избегать переутомления
Окружающий мир
Составь для себя режим дня.Помни:нужно избегать переутомления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встал, почистил зубы, умылся. Пошел задротить в маин. Обед: Пожрал, сходил в тубзик, пошел опять задротить. Вечер, ты пошел жрать, потом в тубзик. Потом опять задротить. Ночь пошел чистить зубы и спать.
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