Составь для себя режим дня.Помни:нужно избегать переутомления

Гость: Гость:

Встал, почистил зубы, умылся. Пошел задротить в маин. Обед: Пожрал, сходил в тубзик, пошел опять задротить. Вечер, ты пошел жрать, потом в тубзик. Потом опять задротить. Ночь пошел чистить зубы и спать.