У бабушк и два два внука Коля и маленький олег.бабушка купила им 16 конфет и сказала коле,чтобы онтдал олегу на 2 конфеты больше,чем взял себе.как коля должен разделить конфеты?
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У бабушк и два два внука Коля и маленький олег.бабушка купила им 16 конфет и сказала коле,чтобы онтдал олегу на 2 конфеты больше,чем взял себе.как коля должен разделить конфеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала конфеты были разделены пополам - 8 конфет каждому мальчику. Но т.к бабушка сказала Коле отдать Олегу на 2 конфеты больше, то получается, что у Коли 6 конфет, а у Олега 10
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