Решите пожалуйста номер 1 в 1 варианте

Геометрия
Решите пожалуйста номер 1 в 1 варианте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NK- общая сторона у треугольников MNK и  NKP (диагональ). Так как у параллелограмма  противоположные стороны попарно параллельны и равны, то MK=NP и MN=PK. (Три стороны треугольников равны, значит и треугольники равны)
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