Мотогоньшик преодолел первый участок трассы за 54 сек ,за 46 сек, а третий - на n сек б??стрее, чем второй. Сколько вемени затртил мотогоньшик на проезд всего пути если n-9,17,22.
Математика
Мотогоньшик преодолел первый участок трассы за 54 сек ,за 46 сек, а третий - на n сек б??стрее, чем второй. Сколько вемени затртил мотогоньшик на проезд всего пути если n-9,17,22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За (46+n) cек преодолел 3-ий участок 54+46+46+ n=(146+ n) сек При n=9, 146+9=155с n=17, 146+17=163сек n=22, 146+22=166 сек
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