Мотогоньшик преодолел первый участок трассы за 54 сек ,за 46 сек, а третий - на n сек б??стрее, чем второй. Сколько вемени затртил мотогоньшик на проезд всего пути если n-9,17,22.

Математика

Мотогоньшик преодолел первый участок трассы за 54 сек ,за 46 сек, а третий - на n сек б??стрее, чем второй. Сколько вемени затртил мотогоньшик на проезд всего пути если n-9,17,22.

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