Мотогоньшик преодолел первый участок трассы за 54 сек ,за 46 сек, а третий - на n сек б??стрее, чем второй. Сколько вемени затртил мотогоньшик на проезд всего пути если n-9,17,22.

Математика
Мотогоньшик преодолел первый участок трассы за 54 сек ,за 46 сек, а третий - на n сек б??стрее, чем второй. Сколько вемени затртил мотогоньшик на проезд всего пути если n-9,17,22.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 За (46+n) cек преодолел 3-ий участок 54+46+46+ n=(146+ n) сек При  n=9,  146+9=155с          n=17, 146+17=163сек         n=22, 146+22=166  сек       
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