Помогите пожалуйста с Олимпиадой по информатике 1.В 5-этажном доме живут Вася,Пет??,Коля,Илья и Никита.Кто на каком этаже живет,если известно,что: ·Вася и Коля живут на одном этаже ·Петя живет на два этажа выше Васи ·Илья ж...

Информатика

Помогите пожалуйста с Олимпиадой по информатике 1.В 5-этажном доме живут Вася,Пет??,Коля,Илья и Никита.Кто на каком этаже живет,если известно,что: ·Вася и Коля живут на одном этаже ·Петя живет на два этажа выше Васи ·Илья живет ниже Коли ·Никита живет выше Ильи,но ниже Васи

Автор: Гость