Помогите пожалуйста с Олимпиадой по информатике 1.В 5-этажном доме живут Вася,Пет??,Коля,Илья и Никита.Кто на каком этаже живет,если известно,что: ·Вася и Коля живут на одном этаже ·Петя живет на два этажа выше Васи ·Илья ж...
Информатика
Помогите пожалуйста с Олимпиадой по информатике 1.В 5-этажном доме живут Вася,Пет??,Коля,Илья и Никита.Кто на каком этаже живет,если известно,что: ·Вася и Коля живут на одном этаже ·Петя живет на два этажа выше Васи ·Илья живет ниже Коли ·Никита живет выше Ильи,но ниже Васи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илья на 1 Никита на 2 Вася и Коля на 3 Петя на 5
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