Опишите реку с метафорой!!! 4-5 предложения! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

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Опишите реку с метафорой!!! 4-5 предложения! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я гулял в лесу, я увидел реку. Стройные березы росли у ее берегов. Вода застыла стеклом (метафора) и переливалась на солнце. Все кругом было очень красиво... Что-то вроде того)
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