Опишите реку с метафорой!!! 4-5 предложения! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Русский язык
Опишите реку с метафорой!!! 4-5 предложения! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я гулял в лесу, я увидел реку. Стройные березы росли у ее берегов. Вода застыла стеклом (метафора) и переливалась на солнце. Все кругом было очень красиво... Что-то вроде того)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из коробки взяли 4 кубика. сколько кубиков надо положить в коробку, чтобы в ней ста??о на 3 кубика больше, чем было сначала?
Информатика
Помогите пожалуйста с Олимпиадой по информатике 1.В 5-этажном доме живут Вася,Пет??,Коля,Илья и Никита.Кто на каком этаже живет,если известно,что...