Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему " Скоро каникулы"
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Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему " Скоро каникулы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каникулы!как много приятного в этом слове, особенно в конце учебного года, оно звучит как то особенно. Конечно, это не последние мои каникулы, я не представляю, что буду делать когда закончу школу.Я ведь больше никогда не узнаю всю эту безмятежную радость... Просыпаться с мыслью, что не знаешь какой сегодня день недели и это ни сколько тебя не волнует! я переполнена радостью, когда представляю себе это..я жду этого дня с нетерпением..)))
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