Сколько теплоты требуется, чтобы 2 кг льда нагреть от -10 ℃ до температуры таяния, р??стопить, а полученную воду нагреть до кипения и испарить?

Гость: Гость:

Q = Q₁ + Q₂ + Q₃ + Q₄ = c₁mΔt₁ + λ * m + c₂mΔt₂ + L * m c₁ - удельная теплоёмкость льда ( 2100 Дж/кг * С ) m - масса ( 2 кг ) Δt₁ - разности температур ( 0 С ( температура плавления льда ) - (-10 С ) = 0 + 10 = 10 С ) λ - удельная теплота плавления ( для льда 340000 Дж/кг ) c₂ - удельная теплоёмкость воды ( 4200 Дж/кг * С ) Δt₂ - разности температур ( 100 С (температура кипения воды ) - 0 С = 100 С ) L - удельная тплота парообразования ( для воды 2256000 Дж/кг ) Q = 2100*2*10 + 340000*2 + 4200*2*100 + 2256000*2 = 42000 + 680000 + 840000 + 4512000 = 6074000 Дж = 6,074 МДж