Один из городов куда князь владимир отправил наместником своего сына

История
Один из городов куда князь владимир отправил наместником своего сына
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь Владимир отправил их в один из городов как Киев
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