Решите уравнение. 72:х=8. 12х=24+24. 24:х=12-8 9х=81 8х=72-16 66=66:х

Математика
Решите уравнение. 72:х=8. 12х=24+24. 24:х=12-8 9х=81 8х=72-16 66=66:х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:х=8    x=72:8    х=9 2)12х=24=24    12х=48    х=48:12    х=4 3)24:х=12-8    24:х=4    х=24:4    х=6 4)9х=81    х=81:9    х=9 5)8х=72-16    8х=56    х=56:8    х=7 6)66=66х    х=66:66    х=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!
Ответить
История
Один из городов куда князь владимир отправил наместником своего сына
Ответить
Алгебра
2х-4(5х-3)=21-7(3х+2) срочно уравнение)
Ответить
Математика
Задание А6,вариант ответа
Ответить
Физика
Сколько теплоты требуется, чтобы 2 кг льда нагреть от -10 ℃ до температуры таяния, р??стопить, а полученную воду нагреть до кипения и испарить?
Ответить