Решите уравнение. 72:х=8. 12х=24+24. 24:х=12-8 9х=81 8х=72-16 66=66:х
Математика
Решите уравнение. 72:х=8. 12х=24+24. 24:х=12-8 9х=81 8х=72-16 66=66:х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:х=8 x=72:8 х=9 2)12х=24=24 12х=48 х=48:12 х=4 3)24:х=12-8 24:х=4 х=24:4 х=6 4)9х=81 х=81:9 х=9 5)8х=72-16 8х=56 х=56:8 х=7 6)66=66х х=66:66 х=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!
Математика