Сокровища трех толстяков хранятся в 6 огромных сундуках на каждом из которых висе?? замок Какое наименьшее количество попыток надо сделать чтобы наверняка открыть все замки если есть все шесть ключей но неизвестно какому замку ...
Математика
Сокровища трех толстяков хранятся в 6 огромных сундуках на каждом из которых висе?? замок Какое наименьшее количество попыток надо сделать чтобы наверняка открыть все замки если есть все шесть ключей но неизвестно какому замку подходит Какой ключ? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее 6 попыток ( если крупно повезет и каждый ключ сразу подойдет)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!
Математика