Сокровища трех толстяков хранятся в 6 огромных сундуках на каждом из которых висе?? замок Какое наименьшее количество попыток надо сделать чтобы наверняка открыть все замки если есть все шесть ключей но неизвестно какому замку ...

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Сокровища трех толстяков хранятся в 6 огромных сундуках на каждом из которых висе?? замок Какое наименьшее количество попыток надо сделать чтобы наверняка открыть все замки если есть все шесть ключей но неизвестно какому замку подходит Какой ключ? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО

Автор: Гость