Поставь скобки так чтобы равенства стали верными .упр 183

Математика
Поставь скобки так чтобы равенства стали верными .упр 183
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-80):4*5=75 (140-80:4)*5=600 140-80:(4*5)=136
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольнике ABC, CM является высотой ,CN биссектрисой .Найдите< BCN и <AMC
Ответить
Математика
Сокровища трех толстяков хранятся в 6 огромных сундуках на каждом из которых висе?? замок Какое наименьшее количество попыток надо сделать чтобы на...
Ответить
Математика
Решите уравнение. 72:х=8. 12х=24+24. 24:х=12-8 9х=81 8х=72-16 66=66:х
Ответить
Геометрия
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 63°. найдите меры ос??альных углов. Помогите пожалуйста!!!!
Ответить
История
Один из городов куда князь владимир отправил наместником своего сына
Ответить