Поставь скобки так чтобы равенства стали верными .упр 183
Математика
Поставь скобки так чтобы равенства стали верными .упр 183
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-80):4*5=75 (140-80:4)*5=600 140-80:(4*5)=136
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