В некоторых числах одна из цифр в записи заменена * .В тех случаях, где возможно ,ср??вни пары чисел. 3* и 51 *5 и *4 99 и *7 6* и 8* 7* и *8 8* и 9*
Математика
В некоторых числах одна из цифр в записи заменена * .В тех случаях, где возможно ,ср??вни пары чисел. 3* и 51 *5 и *4 99 и *7 6* и 8* 7* и *8 8* и 9*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только в одном нельзя,это*5и*4
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