Помоги плиз . Послушайте разговор посмотрите на картинки ответьте на вопросы
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Помоги плиз . Послушайте разговор посмотрите на картинки ответьте на вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 pictures-Misha's room. 3 pictures-Masha's room. вторая картинка ,на сколько я понимаю, это гостиная.только чья-не понятно)
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