Какая сказка-"Спящая царевна"Жуковского или "Сказка о мёртвой царевне..."Пушкина ближе к народной?Обоснуйте свой ответ. Какая из них понравилась вам больше? Чем? Помогите , плиз

Литература

Какая сказка-"Спящая царевна"Жуковского или "Сказка о мёртвой царевне..."Пушкина ближе к народной?Обоснуйте свой ответ. Какая из них понравилась вам больше? Чем? Помогите , плиз

Автор: Гость