Какая сказка-"Спящая царевна"Жуковского или "Сказка о мёртвой царевне..."Пушкина ближе к народной?Обоснуйте свой ответ. Какая из них понравилась вам больше? Чем? Помогите , плиз

Литература
Какая сказка-"Спящая царевна"Жуковского или "Сказка о мёртвой царевне..."Пушкина ближе к народной?Обоснуйте свой ответ. Какая из них понравилась вам больше? Чем? Помогите , плиз
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Спящая царевна больше подходит
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