В учебнике на с. 40 (задание № 4) говорится об «Аптеке души». Укажи не менее трёх предметов, которые могут находиться в такой аптеке. Объясни, почему именно их ты выбрал.

Обществознание

В учебнике на с. 40 (задание № 4) говорится об «Аптеке души». Укажи не менее трёх предметов, которые могут находиться в такой аптеке. Объясни, почему именно их ты выбрал.

Автор: Гость