В учебнике на с. 40 (задание № 4) говорится об «Аптеке души». Укажи не менее трёх предметов, которые могут находиться в такой аптеке. Объясни, почему именно их ты выбрал.
Обществознание
В учебнике на с. 40 (задание № 4) говорится об «Аптеке души». Укажи не менее трёх предметов, которые могут находиться в такой аптеке. Объясни, почему именно их ты выбрал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это доброта, вежливость и любовь. Доброта - она учит других быть хорошим и трудолюбивым. Вежливость - помогает от стресса и злости. Любовь - лечит все раны и слёзы.
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