Помогите написать рассказ блогера на одну из этих тем: 1. Социальные сети - источн??к свободы или зависимость. 2. Подростковая зависимость от социальных сетей - проблема или выдумка. На 220 - 250 слов

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Помогите написать рассказ блогера на одну из этих тем: 1. Социальные сети - источн??к свободы или зависимость. 2. Подростковая зависимость от социальных сетей - проблема или выдумка. На 220 - 250 слов

Автор: Гость