Может ли отрезок иметь более двух общих точек с окружностью
Математика
Может ли отрезок иметь более двух общих точек с окружностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не может, так как наибольший отрезок пересекающий окружность- диаметр, а он имеет только 2 точки пересечения
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