В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же минуту п??рвый магазин привезли на 228 литров молока больше чем второй Сколько литров молока привезли в каждый магазин

Математика

В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же минуту п??рвый магазин привезли на 228 литров молока больше чем второй Сколько литров молока привезли в каждый магазин

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