Водород и гелий под действием силы тяжести должны опускаться вниз. нонаполненные ими летательные аппараты подниматся вверх как разрешить это кажущееся противоречие?
Физика
Водород и гелий под действием силы тяжести должны опускаться вниз. нонаполненные ими летательные аппараты подниматся вверх как разрешить это кажущееся противоречие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водород и гелий легче воздуха=> Сила архимеда, действующая на них, больше силы тяжести. Легче имеется ввиду то, что их плотность меньше.
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