В один сосуд налили холодную воду в другой горяяую. Сосуды поставили на чаши весов и уравновесили. Черещ некоторое время чаша весов с одним сосудом опустилась, а с другим- поднялась. В каком из сосудов горячая вода? Обьясни сво...

Окружающий мир

В один сосуд налили холодную воду в другой горяяую. Сосуды поставили на чаши весов и уравновесили. Черещ некоторое время чаша весов с одним сосудом опустилась, а с другим- поднялась. В каком из сосудов горячая вода? Обьясни свой вывод

Автор: Гость