В один сосуд налили холодную воду в другой горяяую. Сосуды поставили на чаши весов и уравновесили. Черещ некоторое время чаша весов с одним сосудом опустилась, а с другим- поднялась. В каком из сосудов горячая вода? Обьясни сво...

Окружающий мир
В один сосуд налили холодную воду в другой горяяую. Сосуды поставили на чаши весов и уравновесили. Черещ некоторое время чаша весов с одним сосудом опустилась, а с другим- поднялась. В каком из сосудов горячая вода? Обьясни свой вывод
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднялась та которая с горячей водой,т.к. горячая вода испаряется быстрее
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