В одной коробке две целых три восьмых конфет а в другой коробке 2 целых 1 8 кг сколько килограммов конфет в этих двух коробках

Математика

В одной коробке две целых три восьмых конфет а в другой коробке 2 целых 1 8 кг сколько килограммов конфет в этих двух коробках

Автор: Гость