В одной коробке две целых три восьмых конфет а в другой коробке 2 целых 1 8 кг сколько килограммов конфет в этих двух коробках

Математика
В одной коробке две целых три восьмых конфет а в другой коробке 2 целых 1 8 кг сколько килограммов конфет в этих двух коробках
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