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Представьте вырождения виде квадрата:49;36;121;
Алгебра
Представьте вырождения виде квадрата:49;36;121;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
49= 7^2 36=6^2 121=11^2
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