Напишіть будь ласка твір (10-14 речень) на тему "Як іду додому серце моє радіє"! Дуже п??ошу!

Гость: Гость:

1.одцвітають чорнобривці, посаджені маминими руками.2.ще спить земля, засипана снігами.3.каштани нагадують свічки, розбуджені весною.4.земля, засипана весняними квітами, нагадувала килим.. если тебе надо еще помочь где именно этот зворот, пиши в сообщения все распишу