Напишіть будь ласка твір (10-14 речень) на тему "Як іду додому серце моє радіє"! Дуже п??ошу!
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Напишіть будь ласка твір (10-14 речень) на тему "Як іду додому серце моє радіє"! Дуже п??ошу!
Ответ(ы):
Гость:
1.одцвітають чорнобривці, посаджені маминими руками.2.ще спить земля, засипана снігами.3.каштани нагадують свічки, розбуджені весною.4.земля, засипана весняними квітами, нагадувала килим.. если тебе надо еще помочь где именно этот зворот, пиши в сообщения все распишу
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