Переведите, пожалуйста на английский! Сегодня счастливый и яркий день Мой дедушка любящий и весёлый Спортсмен здоровый и сильный

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Переведите, пожалуйста на английский! Сегодня счастливый и яркий день Мой дедушка любящий и весёлый Спортсмен здоровый и сильный
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Автор: Гость
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Гость:
Today is a happy and bright day My grandfather was a loving and cheerful Athlete healthy and strong
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