Переведите, пожалуйста на английский! Сегодня счастливый и яркий день Мой дедушка любящий и весёлый Спортсмен здоровый и сильный

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Переведите, пожалуйста на английский! Сегодня счастливый и яркий день Мой дедушка любящий и весёлый Спортсмен здоровый и сильный

Автор: Гость