(8) Чудно в лесу, как у Лукоморья. (9) У реки кто-то засмеялся, да так задорно и громко, что заставил меня остановиться, прислушаться. (10) Денис посмотрел на меня, прищурив глаза, передернул плечами, проговорил: (11) _ Пойде...
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(8) Чудно в лесу, как у Лукоморья. (9) У реки кто-то засмеялся, да так задорно и громко, что заставил меня остановиться, прислушаться. (10) Денис посмотрел на меня, прищурив глаза, передернул плечами, проговорил: (11) _ Пойдем в избу, а то филин мертвого на ноги поставит _ (12) Я шел за Денисом, а в моих глазах кадр за кадром проплывали перелески березняка, огненные борки и боры, мелкие и крупные ельники, осинники, неширокие покосные поляночки, запорошенные снегом. Какие средства выразительности используются в предложениях 8–12? 1) развернутая метафора 2) эпитет 3) фразеологический оборот 4) олицетворение 5) сравнение 6) антитеза
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