Если бы не было силы трения человек мог бы за что нибудь ухватиться??? Срочно надо
Физика
Если бы не было силы трения человек мог бы за что нибудь ухватиться??? Срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Нет, трение -это взаимодействие между двух тел или предметов
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