Даны два массива чисел X=(x1,x2,...xn) и У=(у1,у2,...уn). Найти массив W, у которого каждый эл??мент wi равен хi-уi.

Информатика

Даны два массива чисел X=(x1,x2,...xn) и У=(у1,у2,...уn). Найти массив W, у которого каждый эл??мент wi равен хi-уi.

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