Укажи падеж имен прилагательных Над необьятной Русью С озёрами на дне Загоготали гуси В зелёной вышине
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Укажи падеж имен прилагательных Над необьятной Русью С озёрами на дне Загоготали гуси В зелёной вышине
Ответ(ы):
Гость:
над необъятной - Т.п.в зелёной - П.п.
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