Укажи падеж имен прилагательных Над необьятной Русью С озёрами на дне Загоготали гуси В зелёной вышине

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Укажи падеж имен прилагательных Над необьятной Русью С озёрами на дне Загоготали гуси В зелёной вышине

Автор: Гость