Привезли в парк цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков ноготков.в каждом ящике было одинаковое количество растений. Фиалок привезли на 24 больше,чем ноготков.Сколько фиалок привезли в парк?
Математика
Привезли в парк цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков ноготков.в каждом ящике было одинаковое количество растений. Фиалок привезли на 24 больше,чем ноготков.Сколько фиалок привезли в парк?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в каждом ящике по х растений, тогда 8х-6х=24 2х=24 х=12 растений в каждом ящике 8*12=96 фиалок Ответ: 96 фиалок
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