Привезли в парк цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков ноготков.в каждом ящике было одинаковое количество растений. Фиалок привезли на 24 больше,чем ноготков.Сколько фиалок привезли в парк?

Математика

Привезли в парк цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков ноготков.в каждом ящике было одинаковое количество растений. Фиалок привезли на 24 больше,чем ноготков.Сколько фиалок привезли в парк?

Автор: Гость