Спиши выбери правильноенаписаниебуквы в корне слова обоснуй своё мнение обознач?? орфограмму 1На богатырскую кровать Герасим можно было пол(о а) жить сто пудов не погнулась бы2 Уледяной дубовой двери мальчик разл (о а) высокий...
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Спиши выбери правильноенаписаниебуквы в корне слова обоснуй своё мнение обознач?? орфограмму 1На богатырскую кровать Герасим можно было пол(о а) жить сто пудов не погнулась бы2 Уледяной дубовой двери мальчик разл (о а) высокий костёр 3 Прадедушка Мороз осторожно ул(о а) жил ледяных птиц в мешок 4 А птицы собрали Младшего брата по кусочкам и белкам сл(о а) жили кусочек с кусочком своими цепкеми лапками и склеили берёзовым клеем 5 Кто ясно мыслит тот ясно изл(о а)гает
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