Убедитесь, что НОД (36,24) * НОК (36,24)=36*24. выполняется ли это для других пар чисел? Не ре??льно срочно! Спасайте!

Математика
Убедитесь, что НОД (36,24) * НОК (36,24)=36*24. выполняется ли это для других пар чисел? Не ре??льно срочно! Спасайте!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Простые множители первого числа: 2 ; 2 ; 3 ; 3 ;  Простые множители второго числа: 2 ; 2 ; 2 ; 3 ;  Общие множители: 1; 2 ; 3 ; 2 ;  И тогда НОД будет равен = 12. А НОК будет равен = 72 12*72=864 26*24=864 Это условие выполняется для  любой пары чисел
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