Який підмет та присудок в реченни Ми з мамою гуляли на подвирї.

Українська мова
Який підмет та присудок в реченни Ми з мамою гуляли на подвирї.
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