Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был оп??ясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караиб...

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Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был оп??ясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Сколько грамматических основ в этом предлежании ?

Автор: Гость