Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был оп??ясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караиб...
Русский язык
Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был оп??ясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Сколько грамматических основ в этом предлежании ?
Ответ(ы):
Гость:
1)Говорили мистики 2)красавец не носил... вроде третьего нету
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