Плииззззз a-b/a+b a=-0,4 b=-0,1
Алгебра
Плииззззз a-b/a+b a=-0,4 b=-0,1
Ответ(ы):
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(-0,4+0,1) / (-0.4 - 0.1) = -0.3 / -0.5 = 0.6
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