Беспокойную сделайте морфемный и словообразовательный разбор помогите пожалу??ста
Русский язык
Беспокойную сделайте морфемный и словообразовательный разбор помогите пожалу??ста
Ответ(ы):
Гость:
Бес - приставка покой - корень н - суффикс ую - окончание Беспокойн - основа Образовано приставочно-суффиксальным способом.
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