Памагити! Чехов 'хамелеон' ответь на вопросы: 1.Что нес городовой в решете? 2. Как??ва фамилия полицейского надзирателя? 3. Какова фамилия городового? 4. Какого цвета пятно было на спине у собаки? 5. За какую часть тела у...
Литература
Памагити! Чехов 'хамелеон' ответь на вопросы: 1.Что нес городовой в решете? 2. Как??ва фамилия полицейского надзирателя? 3. Какова фамилия городового? 4. Какого цвета пятно было на спине у собаки? 5. За какую часть тела укусила собака золотых дел мастера Хрюкина? 6. Какие в основном собаки были у генерала? 7. Кто такой Прохор? 8. Как звали брата генерала? 9. Какая верхняя одежда была у полицейского надзирателя? 10.Зачем приехал брат генерала?
Ответ(ы):
Гость:
1.конфискованный крыжовник 2.Очумелов 3.Елдырин 4.желтое 5.за палец 6.борзые 7.генеральский повар 8.Владимир Иванович 9.новая шинель 10.погостить
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