Памагити! Чехов 'хамелеон' ответь на вопросы: 1.Что нес городовой в решете? 2. Как??ва фамилия полицейского надзирателя? 3. Какова фамилия городового? 4. Какого цвета пятно было на спине у собаки? 5. За какую часть тела у...

Литература
Памагити! Чехов 'хамелеон' ответь на вопросы: 1.Что нес городовой в решете? 2. Как??ва фамилия полицейского надзирателя? 3. Какова фамилия городового? 4. Какого цвета пятно было на спине у собаки? 5. За какую часть тела укусила собака золотых дел мастера Хрюкина? 6. Какие в основном собаки были у генерала? 7. Кто такой Прохор? 8. Как звали брата генерала? 9. Какая верхняя одежда была у полицейского надзирателя? 10.Зачем приехал брат генерала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.конфискованный крыжовник 2.Очумелов 3.Елдырин 4.желтое 5.за палец 6.борзые 7.генеральский повар 8.Владимир Иванович 9.новая шинель 10.погостить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить четыре пятых составляет пять целых пять восьмых
Ответить
Математика
В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30,во второй на 45.сколько рублей стал стоить один чайник после второго снижения цен...
Ответить
Английский язык
Напишите пожалуйста отзыв о фильме "Если я останусь" на английском языке по плану: 1) Кто режиссер и актеры 2)Описание фильма 3)Мнение о филь...
Ответить
Обществознание
Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности пом??гите А) антропоцентризм Б) гелеоцентризм В) гуманитаризм ...
Ответить
Английский язык
We're not very good, but it keeps me fit and it's a lot of fun переведите срочно
Ответить