Памагити! Чехов 'хамелеон' ответь на вопросы: 1.Что нес городовой в решете? 2. Как??ва фамилия полицейского надзирателя? 3. Какова фамилия городового? 4. Какого цвета пятно было на спине у собаки? 5. За какую часть тела у...

Литература

Памагити! Чехов 'хамелеон' ответь на вопросы: 1.Что нес городовой в решете? 2. Как??ва фамилия полицейского надзирателя? 3. Какова фамилия городового? 4. Какого цвета пятно было на спине у собаки? 5. За какую часть тела укусила собака золотых дел мастера Хрюкина? 6. Какие в основном собаки были у генерала? 7. Кто такой Прохор? 8. Как звали брата генерала? 9. Какая верхняя одежда была у полицейского надзирателя? 10.Зачем приехал брат генерала?

Автор: Гость