We're not very good, but it keeps me fit and it's a lot of fun переведите срочно
Английский язык
We're not very good, but it keeps me fit and it's a lot of fun переведите срочно
Ответ(ы):
Гость:
Мы не очень хороши, но это поддерживает меня в хорошей форме и это очень весело. (Без контекста очень трудно переводить, так-как не совсем понятно о чем идет речь)
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